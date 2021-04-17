В поисках стимулов и альтернатив. Что может помешать запрету одноразовой посуды в России

Как считают специалисты, для решения проблемы без законодательных запретов не обойтись. По словам вице-президента по стратегическому развитию томской группы компаний "Элекард", советника ректора Томского государственного университета Константина Белякова, без запретов у производителей просто нет мотивации что-то менять

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские власти прорабатывают возможность запретить пластик, который не подлежит переработке, в первую очередь одноразовую посуду. Однако параллельно им придется ответить на несколько вопросов: как стимулировать производителей и потребителей переходить на альтернативу и где взять достаточно экологичную замену - рассказали ТАСС эксперты и представители бизнеса. Масштаб проблемы Тему возможного запрета неперерабатываемого пластика подняла в середине марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, к 2030 году необходимо вдвое сократить объем "мусора в земле", то есть отходов, которые отправляются на захоронение, а не переработку.

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Речь идет прежде всего о пластике - до 50% всего мусора в стране в прошлом году пришлось на упаковку, в первую очередь пластиковую. Ее объем серьезно вырос, в частности, из-за пандемии: вынужденная самоизоляция и массовый переход на удаленку стимулировали рост доставки еды и товаров. По оценке заместителя гендиректора "Российского экологического оператора" (РЭО) Алексея Макрушина, за год в России образуется от 6 млн до 8 млн тонн пластиковых отходов, значительную часть из которых составляют обыкновенные пакеты. Сложнее всего ситуация в крупнейших городах: как говорит заместитель гендиректора компании "Эколайн" Елена Вишнякова, доля упаковки в структуре отходов в Московском регионе, где работает оператор, достигает 80-90%. При этом половина видов выбрасываемого пластика изначально не подлежит переработке, и производителям пока ничего не мешает выпускать именно их, констатирует она. Как отмечается в докладе российского отделения Greenpeace, есть трудности и на этапе переработки - ее возможности сильно различаются от региона к региону. Так, в большинстве республик Северного Кавказа на переработку не примут ни одно из пластиковых изделий из списка, составленного организацией, а больше половины - только в 15 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Запрещать или стимулировать Как говорят специалисты, для решения проблемы без законодательных запретов не обойтись. "В отношении каких-то товаров стимулы не работают, и в Евросоюзе пошли по пути запретов неслучайно, - объясняет Макрушин из РЭО. - Там много лет пытались стимулировать производство перерабатываемых видов пластика, но небольшое повышение цен на пластиковые трубочки не приводит к тому, чтобы от них отказываться".

По словам вице-президента по стратегическому развитию томской группы компаний "Элекард", советника ректора Томского государственного университета Константина Белякова, без запретов у производителей просто нет мотивации что-то менять. В вузе разработали и успешно испытали полиэтиленовую пленку, которая за пять лет полностью разлагается в естественной среде, но не встретили понимания у бизнеса. "Мы прошли практически всех наших [производителей полимеров], но никто не хочет вкладываться. Те, кто производит пластик, заявляют достаточно понятный аргумент: сейчас нет запрета, поэтому будем производить то, что покупается. Жесткая политика государства, возможно, подтолкнет к тому, чтобы эта технология использовалась", - сказал собеседник агентства. Однако далеко не все считают, что запретов достаточно - необходимо дополнительно стимулировать производителей и потребителей переходить на альтернативы. В частности, по словам Макрушина, запрещать можно конкретные небольшие группы товаров, но параллельно нужно, например, поддерживать выпуск продукции из вторсырья. "В мире давно сформировалось понятие залоговой стоимости, когда потребитель может вернуть часть потраченных денег за упаковку после того, как сдаст ее на переработку <...> На мой взгляд, поощрение всегда эффективнее наказания. Но эта работа должна вестись параллельно с серьезным экологическим просвещением - изменится мышление людей, и штрафовать никого не придется", - говорит исполнительный директор ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдулин. Главным рычагом может стать механизм стопроцентной расширенной ответственности производителя, который будет полностью оплачивать утилизацию упаковки своего товара, считает Вишнякова. "У производителя будет три пути: утилизировать упаковку по договору с профильным предприятием, использовать собственные мощности либо заплатить экологический сбор, и чем сложнее собрать и переработать упаковку, тем внушительнее будет сумма. Это отразится на конечной цене, и покупатель своим выбором отрегулирует баланс – выпускать неперерабатываемое станет просто невыгодно", - сказала она ТАСС. Проблема альтернативы Не менее важная задача - найти пластику экологичную альтернативу: многие кажущиеся очевидными решения на самом деле не работают.