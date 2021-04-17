На Кубе почтили память погибших при обороне острова от наемников США 60 лет назад

ГАВАНА, 17 апреля. /ТАСС/. Куба в субботу вспоминает тех, кто погиб 60 лет назад при обороне республики от наемников, посланных Соединенными Штатами. 17 апреля 1961 года началась спланированная американскими спецслужбами военная операция в заливе Свиней в южной части острова с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро (1926-2016).

Массовые мероприятия во время пандемии коронавируса на Кубе запрещены. В ограниченном формате и при соблюдением санитарных норм на острове стартовал марафон, посвященный сопротивлению и победе над врагом. Серия любительских состязаний по всей стране продлится до 19 апреля - в этот день 60 лет назад наемники были полностью вытеснены из республики.

Большинство кубинских СМИ публикует материалы о событиях той поры, иллюстрированные архивными фотографиями. Государственное телевидение за несколько дней начало показ документальных фильмов о победе над США. Накануне высадки наемников остров подвергся бомбардировкам, приведших к гибели по меньшей мере семи человек и ранению еще 50. 16 апреля 1961 года лидер революции Фидель Кастро объявил, что страна пойдет по социалистическому пути развития.

Делегаты проходящего съезда Компартии Кубы почтили память защитников острова. "Вторжение, осуществленное под руководством президента-демократа, было частью "программы тайных действий против режима Кастро", разработанной президентом-республиканцем и предусматривавшей <...> психологическую войну, нападения на главных революционных лидеров, особенно Фиделя, саботаж на объектах экономики и террористические акции в городах. <...> Мы никогда не забудем погибших и раненых, ставших жертвами государственного терроризма против нашей страны", - отмечается в отчете заседания съезда.

Провал плана Вашингтона

В 1960 году 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969) одобрил решение о проведении военной операции для свержения правительства во главе с Фиделем Кастро. По плану американцев, внезапная высадка десанта должна была привести к созданию временного правительства, которое бы признали в Вашингтоне. В качестве основной ударной силы США планировали использовать 1,5 тыс. реакционно настроенных кубинских наемников и эмигрантов. Их вербовали сотрудники ЦРУ, работавшие на Кубе. Для выгрузки на берег тяжелой боевой техники американцы планировали доставить в район высадки семь танкодесантных катеров. Поддержку с воздуха должны были обеспечить восемь военно-транспортных самолетов С-46, шесть С-54 и 24 бомбардировщика Douglas А-26.

Около полуночи 17 апреля началось десантирование участников операции в заливе Свиней. Но уже утром самолеты кубинских ВВС нанесли несколько ударов по месту высадки: были потоплены четыре транспортных судна, на которых находился пехотный батальон и тяжелое вооружение. К середине дня кубинцам удалось остановить продвижение наемников на всех направлениях и перейти к вытеснению противника к побережью в районе Плайя-Хирон. Утром 19 апреля после 30-минутной артиллерийской подготовки кубинские войска перешли в наступление и окончательно сломили сопротивление противника, который был вынужден сложить оружие.

В ходе конфликта Куба потеряла 176 человек убитыми и более 500 ранеными, наемники - 118 и 360 соответственно, также около 1,2 тыс. из них были взяты в плен. Кубинская авиация уничтожила четыре судна и двенадцать самолетов противника. Трофеи составили пять танков М41 "Шерман", 10 бронетранспортеров, выгруженных на берег, орудия и почти все стрелковое оружие.

В честь победы на Кубе был учрежден орден "Плайя-Хирон" - одна из трех высших наград страны.