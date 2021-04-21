В Нью-Йорке участники митингов в поддержку вердикта по делу Флойда расходятся

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Участники митингов и шествий в Нью-Йорке в поддержку вердикта по делу экс-полицейского Дерека Шовина, которого присяжные во вторник признали виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, расходятся по домам, обстановка спокойная. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Вечером во вторник в Нью-Йорке прошли несколько акций в поддержку приговора, однако все они были достаточно немногочисленными. Самая крупная группа протестующих прошла маршем по Флэтбуш-авеню в Бруклине. Она насчитывала около двух сотен человек. Поздно вечером несколько десятков участников этой акции двинулись маршем по Манхэттенскому и Бруклинскому мостам на Манхэттен.

Две крупные группы собрались на самом Манхэттене. Одна, насчитывавшая около 50 человек, - на Таймс-сквер. После продолжавшегося около часа митинга она двинулась шествием в сторону Центрального парка. Другая группа - около 70 человек - собралась на Юнион-сквер и прошла маршем почти до Таймс-сквер, а затем вновь направилась на юг к зданию, где находится местная штаб-квартира отделения полиции специального назначения. Акции прошли мирно, хотя их участников сопровождали полицейские.

Несколько сотен человек, в том числе с символикой движения BLM, собрались на самой Таймс-сквер. Обстановка здесь скорее напоминала праздничные гулянья. Прибывавшие с намерением принять участие в акциях протеста люди быстро уходили. В некоторых магазинах поблизости, однако, во вторник вечером начали закрывать деревянными щитами стеклянные витрины. "Конечно, Шовину вынесли обвинительный приговор, но кто знает, что может произойти. Во всяком случае нам за это заплатили", - рассказал корреспонденту ТАСС один из рабочих, устанавливавших деревянные щиты.

Около полуночи (07:00 мск) люди стали расходиться с Таймс-сквер. "Сегодня уже ничего не будет, но это еще не справедливость. Справедливость наступит, когда мы распустим полицию", - сказал один из собравшихся, покидая площадь.