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Запуск четвертой вакцины в России.
Запуск четвертой вакцины в России.
Запуск четвертой вакцины в России.
Запуск четвертой вакцины в России.
Запуск четвертой вакцины в России.
Пандемия COVID-19

Запуск четвертой вакцины в России. Главное о коронавирусе за 18 мая

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 957 756 случаев заражения, из них новых — 8 183. За сутки умерли 364 человека, за весь период — 116 575.
  • В стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин. Он не уточнил, о каком препарате идет речь.
  • Минздрав дополнит программу диспансеризации для перенесших COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 143 100 случаев заражения, из них новых — 2 430. Госпитализированы 1 167 человек.
  • Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Магазин возобновит работу после устранения нарушений.
  • В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта опровергли сообщения о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно и никакого штрафа за их отсутствие нет.

Мир

  • Всего зафиксировано более 163,7 млн случаев заражения, умерли 3 392 840 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
Теги
Пандемия COVID-19
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