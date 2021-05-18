Запуск четвертой вакцины в России. Главное о коронавирусе за 18 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 957 756 случаев заражения, из них новых — 8 183. За сутки умерли 364 человека, за весь период — 116 575.
- В стране скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин. Он не уточнил, о каком препарате идет речь.
- Минздрав дополнит программу диспансеризации для перенесших COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 1 143 100 случаев заражения, из них новых — 2 430. Госпитализированы 1 167 человек.
- Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Магазин возобновит работу после устранения нарушений.
- В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта опровергли сообщения о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно и никакого штрафа за их отсутствие нет.
Мир
- Всего зафиксировано более 163,7 млн случаев заражения, умерли 3 392 840 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).