Собянин заявил, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Москве нет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но не драматичной, взрывного роста выявляемых случаев заражения нет. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Что касается ситуации, она остается сложной, но еще раз говорю, не драматичной: небольшой рост [числа выявляемых случаев], но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Собянин добавил, что планирующим отпуск жителям Москвы стоит привиться. "Если ты до этого не болел, у тебя нет антител, надо обязательно привиться. Не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что нужно сделать, готовясь к отпуску", - заключил мэр.

Ранее в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 312, до 1 148 508. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 2 096 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 55 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 474, следует из сообщения штаба. По выздоровлению выписали 2 877 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 035 739. В настоящее время в столице продолжают лечение 93 295 человек.

14 мая Собянин сообщал, что порядка 1,3 млн жителей столицы привились от коронавирусной инфекции за пять месяцев.

Вакцинация в Москве

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, театрах, фудкортах, МФЦ и павильонах "Здоровая Москва". При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.