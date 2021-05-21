В ВОЗ не исключили обязательной вакцинации от коронавируса в некоторых случаях

ЖЕНЕВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает возникновения ситуаций, при которых страны могут рассмотреть возможность введения программ обязательной вакцинации против коронавируса, в частности когда уровень передачи инфекции "неприемлемо высок". Об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, отметив, что в таких случаях необходимо действовать с "крайней осторожностью".

"ВОЗ не представляет себе, что в настоящее время страны будут прибегать к вакцинации против COVID-19 в приказном порядке, однако, безусловно, бывают ситуации, когда может быть настоятельно рекомендовано сделать прививку", - сказал он. В качестве примера Яшаревич привел вакцинацию сотрудников здравоохранения с целью обеспечить безопасность как персонала, так и пациентов.

"Возможно, что некоторые страны могут рассмотреть введение обязательных программ в интересах спасения жизней", - пояснил официальный представитель ВОЗ, отметив случаи, при которых уровень передачи коронавируса остается неприемлемо высоким. "При выполнении подобных указаний или требований, включая применение каких-либо наказаний или штрафов, требуется крайняя осторожность, поскольку они могут усилить неравенство - социальное и в сфере здравоохранения", - заключил официальный представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала 13 апреля информационный бюллетень на тему об этических аспектах, связанных с обязательной вакцинацией. В нем говорится, что правительства должны "использовать аргументы для поощрения добровольной вакцинации против COVID-19, прежде чем рассматривать возможность обязательной вакцинации". Решение об обязательной вакцинации, подчеркнули в организации, должно приниматься в "транспарентной, справедливой и недискриминационной манере".

В среду заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом", он отметил, что добровольность или обязательность вакцинации - это вопрос соразмерности ценностей. "С одной стороны, ценности отдельной жизни. С другой стороны, защита всего населения. На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - добавил Медведев.