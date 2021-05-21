Симпл-димпл и поп-ит, кажется, скоро будут у всех. Почему они стали так популярны?

Помните спиннеры из 2017-го? А вот теперь новые игрушки захватывают мир. У них есть общее — все эти штуки надо крутить в руках, чтобы расслабиться или сосредоточиться. Почему антистресс-игрушки становятся вирусными? Повышенная тревога в обществе? Алгоритмы соцсетей, которые могут сделать модным что угодно? Или дело в чем-то еще?

"Всем попыт! Какой у тебя симпл-димпл? Какой у тебя… топовый сквиш!" "Привет, я начинающая попытерка…" Примерно месяц назад в русскоязычном TikTok появилось много роликов про новые антистресс-игрушки. В одних — подростки показывают свои коллекции поп-итов и симпл-димплов, в других — взрослые шутят про то, как пытаются понять новые увлечения детей.

Что такое симпл-димпл и поп-иты (и сквиши)? Все это антистресс-игрушки, которыми нужно занимать руки. Это, по идее, позволяет успокоиться и сконцентрироваться (в зависимости от целей). Как минимум такие штуки, правда, приятно мять в ладонях. Залипательно даже просто смотреть на то, как их мнут другие, в интернете много популярных роликов, где происходит только одно — руки жмут сквиши или выдавливают и вдавливают пузырьки на симпл-димплах и поп-итах. Сквиши — "мялки". Такие поролоновые игрушки в любой форме — медвежата, пончики и пр. Они приятно сплющиваются в руках. Стали модными в 2018 году (когда спиннеры всем надоели) и поделили популярность со слаймами — желеобразными смесями в банках (по типу лизунов). У сквишей не было такой популярности, как у спиннеров. Родители школьников про них, конечно, знали, в лайфстайл-прессе про них писали, хватало роликов на YouTube, а вот миллениалы из вашего офиса могли никогда про них не слышать. Но симпл-димплы и поп-иты трудно не заметить, даже если у вас нет детей и вы не ищете ролики с антистресс-игрушками.

Итак, симпл-димпл — это брелок с пупырышками, которые нужно вдавливать и выдавливать. Выглядит так.

Поп-ит (попыт, pop it) — пластинка с большим количеством пупырышек. Симпл-димпл на максималках. Еще в интернете шутят, что поп-ит — переосмысленная пленка с пупырышками.

Когда появились симпл-димплы и поп-иты? На международных площадках вроде AliExpress игрушки продаются пару лет. Но мировая популярность пришла три месяца назад, когда они "завирусились" в TikTok. "Первые видео с игрушками поп-ит и симл-димпл появились в феврале. Трендом они стали в апреле, когда несколько видео набрали большую популярность. Сейчас у видеороликов с хештегом #popit более 3,2 млрд просмотров, #попит — более 460 млн, #simpledimple — 117 млн, #симплдимпл — 185 млн просмотров. Пользователи размещают обзоры своих коллекций, показывают игры с ними, а также объясняют и обыгрывают этот тренд", — рассказали ТАСС в российском офисе TikTok. В марте игрушки появились в российских маркетплейсах. Сегодня их уже можно увидеть где угодно — от магазинов детских товаров до ларьков в переходах. "Спрос растет с каждым днем — так, на прошлой неделе симпл-димплов купили в 2,5 раза больше, чем неделей ранее, а поп-итов — в два раза. Наиболее активно их покупают москвичи и жители Московского региона, за ними — петербуржцы и краснодарцы", — рассказали в пресс-службе Ozon.ru. "Высокий спрос в целом по всей категории антистресс-товаров. Продажи растут с марта, резкий скачок — с начала апреля. На неделе с 12 апреля продажи в штуках увеличились на 153%. На неделе с 17 мая — на 883%", — сообщили в "Яндекс.Маркет Аналитика". Что популярнее — поп-ит или симпл-димпл? Покупают больше поп-итов, по данным Ozon. "Штучные продажи в марте — мае превышают продажи симпл-димплов почти в десять раз", — уточнили в пресс-службе. Большинство покупателей — женщины 35–44 лет, добавили в "Яндекс.Маркет Аналитика". Судя по тому, что эти игрушки (пока?) в моде только у школьников, а офисы, как спиннеры, они еще не заполнили — покупают их не себе, а детям.

Почему такие игрушки становятся хитами? Первая причина — случайность. Все производители и продавцы таких новых игрушек — не привязанных ни к франшизе, ни к крупным студиям — продвигают их примерно одинаково. Кому-то везет. "Мода возникает из разных источников. Часто популярность приходит к игрушкам — персонажам известных франшиз. На пике популярности "Звездных войн" или "Холодного сердца" в топах продаж были конструкторы, фигурки и куклы с их героями. Другой источник тренда — удачные новинки от глобальных производителей: последний пример — куклы L.O.L. Surprise, чья популярность выросла за счет "распаковочных" видео и вирусных роликов. Третий вариант — товары становятся хитом будто сами по себе, только на интересе потребителей, без значительных инвестиций со стороны производителей или крупных студий создателей контента. Таких примеров много — в 2015 году это были резиночки для плетения браслетов. За ними последовали спиннеры и слаймы. В 2021 году весь мир лопает пупырышки и покупает поп-иты. Все начинается с недорогих игрушек, которые начинают привозить и продавать отдельные ретейлеры (сейчас часто эти тренды возникают на маркетплейсах). Затем пользователи или продавцы размещают видео, показывая, как играть с ними, запускают челленджи. И что-то становится хитом. Затем модные игрушки начинают производить все, кто может. Они входят в ассортимент крупных мировых производителей. Но мода уже меняется — все начинают сходить с ума по чему-то другому. И спиннеры, которых недавно было не достать, пылятся на складах", — говорит Ирина Седова, главный эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Group. Вторая причина связана с первой. Это рекомендательные алгоритмы соцсетей — благодаря им вы видите в лентах то, что, во-первых, интересно вам. Во-вторых, популярно у других пользователей. По такому принципу существуют YouTube, TikTok, Instagram и другие соцсети. Эти алгоритмы помогают залайканным и популярным обзорам игрушек и челленджам становиться еще популярнее и расходиться на широкую аудиторию.

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Третья — совпадение с другими трендами. "В обществе есть запрос на игрушки для релакса и на игрушки, отвечающие мобильности, — дорожные мини-игры", — считает Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и Национальной ассоциации игрушечников России. Четвертая причина — как раз попадание в тренд на антистресс, релакс и заботу о психологическом благополучии. В 2017 году, когда все помешались на спиннерах, по данным Американской психологической ассоциации, уровень стресса у граждан США значительно вырос. В прошлом году люди тревожились (и продолжают сейчас) из-за пандемии коронавируса. Тогда же, кстати, во всем мире возник тренд на антистрессовые домашние занятия. Помните, как на карантине ленты Instagram и Facebook пестрили домашними пирогами? Даже появился термин "прокрастибейкинг" (procrastibaking) — мы писали о нем здесь. Facebook в прошлом году составил список потребительских привычек, которые появились из-за пандемии и останутся надолго. Среди них — занятия, полезные для душевного здоровья, вроде медитаций и неспешных домашних дел. Так вот, пока взрослые возятся с дрожжевым тестом и растениями в горшках, дети мнут сквиши и выдавливают пузырьки на поп-итах. Правда, помогает? Есть опросы и исследования, которые подтверждают, что игрушки-фиджеты (к ним относится как спиннер, так и всевозможные "мялки" и антистресс-девайсы) помогают сосредоточиться на задачах просто тем, что занимают беспокойные руки. Такой способ концентрации — крутить предмет в руках во время размышлений, длительной рабочей встречи или урока — не что-то новое. В офисах люди, например, щелкают шариковой ручкой. Это что касается взрослых. Со школьниками и пользой фиджетов для них есть оговорки. Да, есть исследование, показавшее, что использование мягкого мячика помогло шестиклассникам улучшить свою концентрацию и письменные навыки. Но учителя справедливо запрещают носить на уроки фиджеты, на которые нужно смотреть при возне с ними. Например, спиннеры требовали внимания. "Мялки", которые не отвлекают ученика от предмета, безобидны.

"Если кратко — игрушки помогают расслабиться в стрессовой ситуации, улучшают внимание в моменте. Но снять стрессовое состояние не могут. Детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) они помогают сосредоточиться. То есть их родителям антистресс-игрушки может посоветовать врач. Насчет того, "не вредно ли привыкать к такому способу концентрироваться?", — нет, это примерно как задумываться, не вредно ли крутить ручку в руках", — говорит Андрей Размахнин, врач-психиатр в московской клинике. Как долго они будут популярны? Симпл-димплы и поп-иты еще не на пике своего успеха. Продажи за апрель этого года в крупных сетях в России составили 8,5 млн рублей, по данным NPD Group. По меркам рынка — немного. Дело в том, что эти новинки, как и любые вирусные игрушки-хиты, сначала появились в небольших сетях и на маркетплейсах, а в крупных сетях еще не освоились. "Все изменится, когда этот ассортимент зайдет в крупные сети. Тогда тренд достигнет своего пика, все купят себе несколько антистрессовых игрушек, и начнется снижение", — говорит Ирина Седова, главный эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Group.