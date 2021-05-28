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Дело Ивана Голунова

"Репортеры без границ" приветствовали приговор в отношении сфабриковавших "дело Голунова"

Мосгорсуд приговорил бывших полицейских за фальсификацию дела к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" приветствует решение Мосгорсуда в отношении бывших полицейских, которые сфальсифицировали доказательства по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

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"Мы приветствуем образцовое решение, вынесенное российским правосудием, согласно которому пятеро бывших сотрудников полиции приговорены к суровому наказанию (от пяти до 12 лет лишения свободы) за то, что они спрятали наркотики у журналиста-расследователя Ивана Голунова, чтобы задержать его", - написал Делуар в Twitter.

По словам генсека организации, "это решение российского суда является сигналом к тому, что полицейские не должны устраивать ловушки для журналистов и пытаться их скомпрометировать".

Мосгорсуд в пятницу приговорил бывших полицейских за фальсификацию дела к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима. Защита полицейских подаст жалобы на приговор, сам Голунов обжаловать приговор не будет.

Теги
РоссияДело Ивана Голунова
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