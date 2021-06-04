Мурашко считает некорректным рассуждать о происхождении COVID-19 до конца расследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Расследования о возможном происхождении коронавируса сейчас идут, до их окончания некорректно рассуждать о каких-либо возникающих версиях. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Расследования по поводу происхождения они идут, финализированная версия, когда будет сформирована, тогда ее и нужно озвучивать, а поддерживать или не поддерживать те или иные мнения и расследования, я думаю, что это в сегодняшней ситуации некорректно", - сказал он на сессии "Борьба с инфекциями: Риски будущего"

Мурашко также отметил, что борьба с пандемией в России не завершена. "Внутри страны у нас есть по-прежнему заболевания и очаги, поэтому да, мы преломили ситуацию и движемся хорошим, правильным курсом. Скорость движения зависит от каждого из нас", - добавил он.

Споры о происхождении вируса

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Газета The Wall Street Journal 23 мая со ссылкой на данные американской разведки выступила с утверждением, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года. Это якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года, то есть до сообщения властями Китая о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.