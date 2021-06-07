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Все новости
Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию?
Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию?
Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию?
Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию?
Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию?
Пандемия COVID-19

Сколько будут стоить вакцинные туры в Россию? Главное о коронавирусе за 7 июня

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 135 866 случаев заражения, из них новых — 9429. За сутки умерли 330 человек, за весь период — 124 117.
  • Стоимость тура для иностранцев для вакцинации в России может составлять $1,5–2,5 тыс. без учета авиаперелета. Несколько клиник и отелей Москвы готовы к запуску вакцинных туров.
  • Правительство прорабатывает вопрос об обязательной вакцинации мигрантов.
  • Уровень смертности более чем в половине регионов страны снизился до показателей начала 2020 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Из-за COVID-19 умер старейший журналист ТАСС Игорь Векслер, ему было 83 года.
  • После заражения умер режиссер Валерий Лонской, ему было 80 лет. 

Москва

  • Всего зафиксировано 1 201 273 случая заражения, из них новых — 3266. Госпитализированы 1207 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 173,3 млн случаев заражения, умерли 3 730 699 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число случаев заражения в мире снижается шестую неделю подряд, смертность — пятую неделю подряд (данные ВОЗ).
  • Коронавирусную инфекцию связали с риском синдрома Гийена — Барре, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.
  • Пристрастие к курению или вейпингу действительно может увеличивать вероятность заразиться (исследование американских медиков).
  • Заболеваемость снизилась в странах Азии, Европы и Северной Америки.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Умер журналист ТАСС Игорь Векслер
Ему было 83 года
Умер журналист ТАСС Игорь Векслер
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