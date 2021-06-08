Аксенов поручил скорректировать проект участка трассы "Таврида" в Крыму после подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Проект участка трассы "Таврида", где накануне после ливня произошло подтопление и было затруднено движение автомобилей, скорректируют. Такое поручение во вторник на заседании совмина Крыма дал глава республики Сергей Аксенеов.

После сильного ливня в понедельник в Ленинском районе Крыма был подтоплен участок трассы "Таврида", затруднено движение. Около 18:30 вода ушла с дорожного полотна естественным путем, однако она перелилась через дамбу и подтопила 18 дворов и частных домов в селе Приозерное, в которых в общей сложности проживает 35 человек.

"Проектные решения, на мой взгляд, необходимо скорректировать", - сказал Аксенов.

Председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк сообщил, что до конца дня на рассмотрение главы Крыма будут внесены предложения по корректировке проекта.

После подтопления участков в селе Приозерное четыре человека, в том числе три ребенка, были размещены в пункте временного размещения. В сообщении уточняется, что при помощи мотопомп проводится откачка воды с подтопленных участков. Группировка сил для ликвидации последствий происшествия увеличена до 135 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 98 человек и 20 единиц техники, 18 мотопомп, две беспилотные авиационные системы. На месте также работает аэромобильная группировка, развернут оперативный штаб.

Ранее региональное управление МЧС предупреждало в понедельник о возможном возникновении на полуострове сильных ливней с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/ с. Всего в селе проживает 3 008 человек, из них 654 ребенка. Уточнялось, что социальные объекты, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства функционируют бесперебойно.