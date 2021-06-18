Универсальные солдаты. Подборка материалов о медиках, работающих с ковидом

Весь прошлый год мы публиковали материалы о главных борцах с пандемией COVID-19 — медиках. Ниже — подборка историй ТАСС о врачах, медсестрах и всех тех, кто работает в "красных" зонах.

"Пациенты спрашивают: "Что со мной, что меня ждет, как же так? У меня коронавирус?" Ведь это не обязательно он, другие болезни не сошли со сцены. Но его боятся особенно". История реаниматолога Егора Ларина, который в марте 2020 года пошел работать в больницу в Коммунарке.

"Обо всех неудобствах вспоминаешь, только когда у тебя находится минутка "полетать в мыслях". А в основном ты мыслями с пациентами. Постоял весь мокрый, пожаловался сам себе — и иди дальше работать. Всем тяжело". Рассказ о медсестре Фене Бабаян, которая пошла работать с коронавирусом в клинике при Сеченовке.

"За те шесть-семь часов, что ты спишь, ты просыпаешься восемь-девять раз. Или не можешь заснуть, а когда засыпаешь, снятся кошмары". Разговор с реаниматологом Ильей Мареем из Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России.

"Когда меня за рулем останавливали проверить документы, то при виде моей физиономии все вопросы исчезали. Мне сочувственно кивали головой и говорили: "Удачи!" История хирурга Полины Вагановой, которая занималась перепрофилированием стационаров под ковид в Москве и в регионах.

"Было так: утром, днем и даже вечером с пациенткой все нормально. Ночью просит чай — я приношу, она сама садится, сама пьет. А на утро ее уже нет". Текст о Евгении Борзыкиной, медсестре ковидного хосписа.

"Мы себя из-за этих белых костюмов называем ангелами. Но все же для нас настоящие ангелы — те, кто в реанимации и стационарах работает". О том, как семья фельдшеров работает на скорой.

"Одной бабушке обязательно нужно было пить воду — по указанию врача. Она не хотела, говорила: "А зачем мне жить? Я и так скоро помру". Я с ней разговаривала. Про трудное детство послевоенное, про то, что у нее 100 500 внуков, про то, что жить нужно… "Переговоры" шли около часа. Но я напоила ее водой". Это история не о медиках, но о тех, кто им помогает, — о волонтерах в ковидной реанимации 52-й московской больницы.

"Я бы хотел, чтобы после реабилитационных выходных люди сказали: "Ну вот, наконец мы приедем отдохнувшие домой и у нас начнется немножечко другая жизнь — добрее, лучше, спокойнее". О том, как лечат от усталости детских врачей, которым ковидный год усложнил работу еще больше.

"Выращиваем, выращиваем антитела! Универсальные солдаты!" Видео о работе 52-й московской больницы.