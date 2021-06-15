Спутник сфотографировал из космоса усадьбу, где должна пройти встреча Путина и Байдена

Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место

Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Накануне этой встречи российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел приозерную усадьбу Ла-Гранж", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, начало саммита запланировано на 14:00 мск (13:00 по местному времени). Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном формате, с участием делегаций. При этом предусмотрен в том числе перерыв на чай-кофе, говорил Ушаков. По словам помощника президента, несмотря на график, реальная продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия и как будут настроены президенты