{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Встреча Путина и Байдена в Женеве

Спутник сфотографировал из космоса усадьбу, где должна пройти встреча Путина и Байдена

Президенты РФ и США проведут переговоры 16 июня в усадьбе Ла-Гранж
© Пресс-служба Роскосмоса

ТАСС, 15 июня. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж, где 16 июня должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

На эту тему
Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века. Вот как выглядит это место
Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле XVIII века.

Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Накануне этой встречи российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запечатлел приозерную усадьбу Ла-Гранж", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, начало саммита запланировано на 14:00 мск (13:00 по местному времени). Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном формате, с участием делегаций. При этом предусмотрен в том числе перерыв на чай-кофе, говорил Ушаков. По словам помощника президента, несмотря на график, реальная продолжительность саммита зависит от того, как пойдет дискуссия и как будут настроены президенты

Теги
СШАРоссияВстреча Путина и Байдена в Женеве
Пандемия COVID-19
Совет муфтиев РФ просит с пониманием отнестись к ограничению числа паломников для хаджа
Из-за распространения COVID-19 в Саудовской Аравии к обрядам допустят только тех верующих, которые в настоящее время находятся в стране
Читать полностью