Глава Подмосковья отметил, что обязательная вакцинация поможет избежать новых ограничений

"Новых ограничений и тем более нового карантина не хочет никто. Главный способ это предотвратить - вакцинация и коллективный иммунитет. Только когда 60% взрослых жителей получат вакцину и антитела, мы сможем защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям", - цитирует губернатора его пресс-служба.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса 60% населения поможет избежать новых ограничений и защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям. Об этом сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.

"Руководителям таких предприятий нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. В этом обязательно поможет наш здрав (Минздрав - прим. ТАСС) и, если предприятие большое, организует выезд мобильного пункта. Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать прививки, большой - от магазинов, ресторанов и салонов красоты до общественного транспорта, банков и органов власти. Но критерий здесь один - личный контакт с клиентами. Во-вторых, до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг", - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что это "решение вызовет много споров, но другого пути сейчас нет". "Вирус непредсказуем и меняется. И без массовой вакцинации мы так и будем качаться на этих волнах и ждать новых запретов. Поэтому прошу отнестись с пониманием к необходимости сделать прививку", - отметил он.