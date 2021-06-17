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Пандемия COVID-19
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Система Роспотребнадзора переходит к работе в круглосуточном режиме из-за коронавируса

Глава ведомства Анна Попова ранее назвала ситуацию с COVID-19 в РФ напряженной

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Система Роспотребнадзора полностью мобилизована и переходит в круглосуточный режим работы из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Система Роспотребнадзора мобилизована на сегодня полностью, мы переходим в круглосуточный режим работы и делаем все для того, чтобы обеспечить эпидблагополучие на территории РФ", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее Попова назвала ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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