Ограничения плановой госпитализации в Москве только привитых пациентов ввели на месяц

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Временные ограничения, в рамках которых плановая госпитализация будет осуществляться только для вакцинированных от новой коронавирусной инфекции пациентов, будут действовать в Москве в течение месяца. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"Порядок госпитализации пациентов с наличием прививки от коронавирусной инфекции, за исключением случаев с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, носит временный характер. Как только эпидемиологическая ситуация в столице станет менее напряженной и стабилизируется, оказание плановой помощи в городских стационарах будет возвращено в прежний режим. <...> Предполагается, что ожидаемый срок временного порядка плановой госпитализации составит период около одного месяца, однако продолжительность его действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе", - говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что в городе предпринимаются все необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

"Подчеркиваем, что новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов от коронавирусной инфекции. Подчеркиваем также, что больные с медицинскими противопоказаниями к вакцинации будут госпитализироваться в обычном порядке", - рассказали в Депздраве.

Ранее на сайте столичного департамента здравоохранения появилась информация о том, что больницы в Москве временно будут оказывать плановую помощь только пациентам с прививкой от коронавируса. Исключение составляют люди с онкологическими болезнями и с заболеваниями крови.