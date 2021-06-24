В Нижегородской области за сутки привилось от коронавируса максимальное количество жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Нижегородской области за прошедшие сутки сделали 8,6 тыс. человек - это максимальное число вакцинированных за сутки. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Instagram замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Абсолютный рекорд - 8 600 человек привились 23 июня", - написал Гусейнов.

По его словам, в Нижегородскую область поступило 484,4 тыс. доз вакцины, всего привито 432,8 тыс. человек.

Ранее в Минздраве региона сообщали, что в конце прошлой недели в регионе прививалось по 4,3-4,5 тыс. человек в сутки, в начале недели - более 5,7 тыс. жителей.

Согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 16 июня, организаторы, участники, зрители, посетители массовых мероприятий допускаются на них при предъявлении оригинала сертификата вакцинации от COVID-19 либо отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены коронавируса (срок действия - не более трех дней).

Эти документы также будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий.