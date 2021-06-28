Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии московского метро восстановили

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, нарушенное из-за подтопления на станции "Ясенево", восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Движение на южном участке Калужско-Рижской линии (6) восстановлено. Станции Теплый стан и Новоясеневская открыты. Станцию Ясенево поезда временно проследуют без остановки", - говорится в сообщении.

Ранее движение поездов было остановлено на участке от станции "Теплый стан" до станции "Новоясеневская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена из-за подтопления на станции "Ясенево".