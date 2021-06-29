В Совфеде напомнили об ответственности за использование поддельных QR-кодов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Штраф до 40 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет грозит за использование поддельного QR-кода для прохода в кафе и рестораны. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Такие действия [использование поддельного кода] являются нарушением санитарно-эпидемиологических правил, в зависимости от последствий может наступать административная или уголовная ответственность. Так, часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период действия ограничений. Для физических лиц штраф составляет от 15 тыс. до 40 тыс. рублей", - сказал Клишас.

Если при этом возникает угроза заражения других граждан, если недобросовестный посетитель болеет ковидом и знает об этом, "то подлежит применению часть 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) с максимальной ответственностью до двух лет лишения свободы", уточнил он.

Если человек использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу Госуслуг, это, по словам сенатора, не является подделкой чего-либо, так как используется вновь созданный продукт. "Здесь важно понимать, для чего этот продукт используется, а в нашем случае он используется для преднамеренного нарушения установленных правил посещения общественных мест", - отметил Клишас.

Тем, "кто осуществляет неправомерные манипуляции с настоящим сайтом Госуслуг", будут грозить санкции, предусмотренные частью 1 статьи 274 УК РФ ("Неправомерный доступ к информации и ее модификация"), уточнил сенатор. За это в кодексе предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе специализирующейся на кибербезопасности компании Bi.zone (дочерняя структура Сбербанка) ТАСС сообщили, что в продаже в теневом интернете появились поддельные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве. Средняя цена одного фейкового QR-кода составляет 11 тыс. рублей.