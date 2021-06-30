Путин отметил выдающиеся достижения Петра I, Екатерины Великой и Александра I

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о самом лучшем времени в истории России, призвал соотечественников быть достойными славных дел предков.

"У нас много было славных периодов в истории России - еще до петровских времен и Петра I, который провел такие крупные реформы, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. Ну, а, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой", - сказал Путин в ходе прямой линии.

Он добавил, что все это и многое другое "может и должно изучаться" современниками и последующими поколениями. "Мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих выдающихся результатов и быть достойными их примера", - отметил президент РФ.