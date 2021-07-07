Пострадавшая во время пылевой бури девочка вернулась из Москвы на реабилитацию в Астрахань

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в мае от падения дерева во время пылевой бури в Астраханской области после месяца лечения в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы вернулась в Астрахань, где ей предстоит пройти курс реабилитации. Об этом ТАСС сообщили в Областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой в среду.

"Вчера Юля была транспортирована в Астрахань, перелет прошел успешно. Ее состояние оценивается как средняя степень тяжести, она ходит с поддержкой, понимает речь. Сейчас ребенок проходит амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства в Икрянинском районе, затем ее ожидает длительный реабилитационный курс в условиях стационара", - рассказал собеседник агентства.

19 мая в Астраханской области резко поднялся ветер, прошла пылевая буря. Из-за непогоды в Икрянинском районе региона на 11-летнюю девочку упал тополь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, почти 10 дней она находилась в коме. 6 июня девочка была транспортирована в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы.