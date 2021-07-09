Минприроды подготовило законопроект о внесении новых штрафов за загрязнение воздуха

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минприроды России подготовило законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух. Согласно документу, наказание может ждать тех, кто отказался предоставить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, пишут в пятницу "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В частности, мы предлагаем дополнить ст. 8.21 КоАП РФ новыми частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований законодательства о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Например, отвечать по закону за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха или за отказ в разработке и реализации планов по достижению квот", - пояснили изданию в пресс-службе Минприроды.

Газета отмечает, что в случае нарушения новых правил должностных лиц предлагается штрафовать в размере 20 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 200 тыс. При повторном нарушении штраф составит до 500 тыс. рублей.

По информации ведомства, новые нормы подготовлены по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Также известно, что крайний срок внесения законопроекта в правительство - 30 октября. После чего он будет направлен в Госдуму.