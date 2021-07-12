Папа Римский указал на важность умения принимать в спорте любой результат

ВАТИКАН, 12 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск считает важным умение принимать в спорте как победы, так и поражения. Об этом сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как указывается в сообщении, распространенном пресс-службой, "разделяя радость по поводу победы аргентинской и итальянской сборных", понтифик указал на значение спорта и его ценностей, а также подчеркнул, что важно уметь "принимать любой результат, даже поражение".

"Только так, перед лицом жизненных трудностей, с надеждой и верой можно всегда рисковать, бороться и не сдаваться", - приводятся в документе слова Франциска.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. В ночь на 11 июля аргентинцы в финале Кубка Америки обыграли команду Бразилии со счетом 1:0.