Ребенка, которого угрожал выбросить из окна отец в Иркутске, передали матери

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок передан своей матери после того, как его отец угрожал выбросить ребенка из окна квартиры на 14-м этаже. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Ребенок передан маме, и с ними, конечно, проводится работа психолога по стабилизации их состояния, поэтому, я думаю, что сейчас он в самых надежных руках", - сказала она.

О ситуации

Во вторник на улице Советской в Иркутске мужчина со своим трехлетним ребенком вылез на внешнюю сторону балкона квартиры на 14-м этаже жилого дома, угрожая выбросить мальчика вниз и спрыгнуть с карниза. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мужчина отказывался возвращаться в квартиру и требовал встречи с женой. По данным полиции, одной из причин происходящего являлись проблемы в семье. Переговоры с участием матери ребенка и психолога МЧС продолжались несколько часов, впоследствии мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что мужчина утверждал, что происходящее связано с изменой его жены, он требовал у нее отказаться от ребенка. Также полиция проверяет информацию о том, что женщина ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением об угрозе жизни и здоровью.