Эксперт считает, что протесты на Кубе вряд ли приведут к фундаментальным изменениям

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Перемены в кубинском обществе происходят, однако медленно и постепенно, а нынешние протесты вряд ли приведут к революционным потрясениям. Такое мнение высказал ТАСС в среду президент Американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич.

"Коммерческая, экономическая и политическая инфраструктура Кубы продолжает меняться - не потому, что есть на то желание, а из-за снижения внешней поддержки Кубы. Куба продолжает меняться, в большинстве аспектов [это происходит] со скоростью ледника, а вовсе не с той, которую хотели бы видеть 11,3 млн жителей архипелага, а также проживающие в США выходцы с Кубы и поддерживающие их члены Конгресса", - сказал он.

Кавулич подчеркнул, что важно следить за тем, что произойдет в ближайшие выходные, а именно повторятся ли протесты в том же масштабе, как 11 июля. Тогда, по его мнению, можно будет задаваться вопросом, каковы будут последствия для президента Мигеля Диас-Канеля и его правительства.

Пока же, отметил президент совета, протесты даже выгодны Гаване. "На внутренней арене Диас-Канель хочет показать, что никакого кризиса нет, но на внешней он стремится продемонстрировать, что события на Кубе представляют собой кризис для США. Это надо Гаване, чтобы стимулировать изменения в политике администрации [американского президента] Джо Байдена по отношению к Кубе", - указал он.

Внутренние дела

Кавулич пояснил, что в выстраивании подходов к Кубе Байден столкнулся со сложной задачей. С одной стороны, он не готов возвращаться к курсу Барака Обамы, который предпринимал шаги по улучшению отношений с Гаваной, не ожидая ничего в ответ. С другой стороны, давление левого крыла в Демократической партии не позволяет Байдену сохранять жесткий курс в отношении Кубы, который практиковал Дональд Трамп. Наконец, в выстраивании подходов Вашингтона к Гаване играет роль и противостояние республиканцев и демократов, так как любые уступки Гаване республиканцы представят слабостью Белого дома по отношению к "коммунистам" и используют этот довод на промежуточных выборах в 2022 году. Пока Байден медлил с представлением своего курса по Кубе, однако последние события могут подтолкнуть его к этому.

"Демонстрации на Кубе создают давление на администрацию Байдена, чтобы та скорее завершила обзор политики по Кубе и затем осуществила его положения, - отметил Кавулич. - В Конгрессе будут спрашивать: "Что мы делаем, чтобы поддержать протестующих?"

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По информации Кубинского агентства новостей, погиб как минимум один человек.