В США суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) разрешил певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в рамках разбирательства относительно опекунства над ней. Об этом сообщила в среду газета The New York Times .

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Представлять интересы исполнительницы будет Мэттью Розенгарт, который ранее защищал других американских знаменитостей в суде. По словам источников издания, ожидается, что Розенгарт будет добиваться прекращения опеки над Спирс.

В начале июля назначенный судом адвокат певицы Сэмюэль Ингхэм заявил, что больше не будет работать с ней. Он был адвокатом исполнительницы с 2008 года и, в частности, защищал ее интересы в рамках разбирательств, касающихся опеки над ней.

Певица в конце июня выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе. Спирс попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.