Адвокат Бритни Спирс заявил, что будет добиваться отстранения отца певицы от опеки над ней

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Новый адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэттью Розенгарт намерен добиваться в суде отстранения ее отца от опекунства над ней. Об этом юрист заявил журналистам в среду после заседания суда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), трансляцию вел телеканал CNN .

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

"Джейми Спирс должен быть отстранен от опекунства, потому что это в интересах лица под опекой", - сказал Розенгарт. Он заверил, что будет активно добиваться этого через суд. Ранее интересы Спирс в рамках разбирательства относительно опекунства над ней представлял юрист Сэмюэль Ингхэм. Он был назначен судом и являлся адвокатом певицы с 2008 года. В начале июля он заявил, что больше не будет работать с певицей.

Сама Спирс выступила во время судебного заседания в среду по телефону. Она заявила, что хочет предъявить своему отцу обвинения в злоупотреблении ролью ее опекуна, а также потребовала проведения соответствующего расследования.

Певица подчеркнула, что крайне недовольна существующей системой опекунства над ней. "Я думала, что они пытаются меня убить", - приводит слова Спирс телеканал. "Если это не злоупотребления, то я не знаю, что это", - также сказал она. Что именно имела в виду исполнительница, не разъясняется.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.