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Умер Петр Мамонов

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

Министр культуры отметила, что роли Мамонова в кино и театре всегда были искренни и проникновенны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким российского актера и музыканта Петра Мамонова, умершего в четверг в возрасте 70 лет. Она отметила отзывчивость и доброжелательность актера, а также искренность его ролей в театре и кино.

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"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", - говорится в телеграмме министра.

"Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. Он был бескомпромиссно предан творчеству и как яркий, харизматичный, сильный человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей. Передаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила Любимова.

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РоссияМамонов, Петр НиколаевичЛюбимова, Ольга БорисовнаУмер Петр Мамонов
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