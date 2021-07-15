Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Петра Мамонова

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила глубокие соболезнования родным и близким российского актера и музыканта Петра Мамонова, умершего в четверг в возрасте 70 лет. Она отметила отзывчивость и доброжелательность актера, а также искренность его ролей в театре и кино.

"Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого разными поколениями замечательного музыканта, актера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд на жизнь воплощались в завораживающие своей энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино и театре всегда были искренни и проникновенны", - говорится в телеграмме министра.

"Петра Николаевича отличали отзывчивость и доброжелательность. Он был бескомпромиссно предан творчеству и как яркий, харизматичный, сильный человек вовлекал в свою орбиту много интересных людей. Передаю родным и близким мои глубокие соболезнования", - отметила Любимова.