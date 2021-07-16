В Подмосковье отменили ограничение по числу зрителей на некоторых массовых мероприятиях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования отменили в Московской области. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.

Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов. Главное

"Отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования", - поясняется в Telegram-канале губернатора.

В постановлении отмечается, что соответствующее послабление вступает в силу с 19 июля.

Ранее глава региона также объявил, что система QR-кодов в заведениях Московской области с 19 июля будет носить рекомендательный характер.

Ранее в Подмосковье была введена мера, согласно которой в регионе приостанавливалось проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских и прочих мероприятий в помещениях при количестве более 50 человек и на открытом воздухе более чем при 500 зрителях.

В Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты больше 2,4 млн человек - это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. За последние сутки в регионе выявлены 2 484 случая коронавируса, всего с начала пандемии - 354 959. Умерли 6 838 человек, выздоровели и выписались 285 191 человек.