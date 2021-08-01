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Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником

Премьер отметил вклад российских железнодорожников в развитие экономики и промышленности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника, особо отметив их вклад в развитие отечественных экономики, промышленности и сельского хозяйства. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря вашему круглосуточному труду и высокому профессионализму развиваются отрасли экономики, обрабатывающая и добывающая промышленность, сельское хозяйство. Ежедневно осуществляется перевозка миллиардов тонн самых разных грузов. Миллионы наших граждан имеют возможность с комфортом путешествовать по стране, ездить в деловые поездки. Ваша работа заслуживает большого уважения и признательности", - отметил глава правительства.

Мишустин отметил работу отечественных железнодорожников по расширению сети высокоскоростных магистралей, развитию инфраструктуры, обновлению парка подвижного состава и обеспечению безопасности, а также подготовке высококвалифицированных специалистов.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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