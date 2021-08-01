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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

Ясен Засурский умер на 92-м году жизни

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

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Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Как сообщила ранее пресс-служба факультета журналистики МГУ, президент факультета Ясен Засурский ушел из жизни в воскресенье на 92-м году жизни.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗасурский, Ясен Николаевич
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