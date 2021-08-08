Новые штаммы могут называть именами созвездий. Главное о коронавирусе за 8 августа

Россия
- Всего зафиксировано 6 447 750 случаев заражения, из них новых — 22 866. За сутки умерли 787 человек, за весь период — 164 881.
- Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается третью неделю подряд, но смертность вновь обновила максимум с начала пандемии.
- Минобрнауки не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев.
- Специалисты допускают рост заражений коронавирусной инфекцией среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослых, чтобы избежать вспышек.
Москва
- Всего зафиксировано 1 527 200 случаев заражения, из них новых — 2 761 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 202,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса в случае, если для этого не будет хватать греческих букв, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был прав, говоря о лабораторном происхождении нового коронавируса. Кроме того, он назвал себя большим поклонником вакцин от нового коронавируса.