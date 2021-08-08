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Новые штаммы могут называть именами созвездий.
Новые штаммы могут называть именами созвездий.
Новые штаммы могут называть именами созвездий.
Новые штаммы могут называть именами созвездий.
Новые штаммы могут называть именами созвездий.
Пандемия COVID-19

Новые штаммы могут называть именами созвездий. Главное о коронавирусе за 8 августа

© EPA-EFE/RONALD WITTEK
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 447 750 случаев заражения, из них новых — 22 866. За сутки умерли 787 человек, за весь период — 164 881.
  • Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается третью неделю подряд, но смертность вновь обновила максимум с начала пандемии.
  • Минобрнауки не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев.
  • Специалисты допускают рост заражений коронавирусной инфекцией среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослых, чтобы избежать вспышек.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 527 200 случаев заражения, из них новых — 2 761 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 202,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Названия созвездий могут послужить для обозначения новых штаммов коронавируса в случае, если для этого не будет хватать греческих букв, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.
  • Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что был прав, говоря о лабораторном происхождении нового коронавируса. Кроме того, он назвал себя большим поклонником вакцин от нового коронавируса.
Теги
Пандемия COVID-19
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