Работу паромной переправы Якутск - Нижний Бестях, ограниченную из-за дыма, возобновили

ЯКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Паромы возобновили движение по маршруту Якутск - Нижний Бестях - Якутск, где была ограничена работа переправы из-за задымления, вызванного лесными пожарами. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минтранса в своем аккаунте в Instagram.

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Движение паромов приостановили в четверг. "По состоянию на 10:00 (04:00 мск) начата работа паромной переправы караванным составом. В настоящее время осуществляется погрузка автомобилей на пять паромов по маршруту Якутск - Нижний Бестях и на четыре парома по маршруту Нижний Бестях - Якутск", - говорится в сообщении.

Из-за низкой видимости аэропорт Якутск не принимает самолеты, по состоянию на утро пятницы метеорологическая видимость составила 300 м. Ночью с четверга на пятницу во время улучшения видимости в Якутске приземлилось четыре рейса.

В Якутске с вечера 11 августа наблюдается густая задымленность из-за лесных пожаров, отмечено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ до 20 раз. Экстренные службы и медики переведены на усиленный режим работы.

Власти Якутии объявили 13 августа выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах из-за задымленности, также власти предложили в Якутске сократить рабочий день. Так, в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) из-за задымленности от лесных пожаров принято распоряжение о сокращении продолжительности рабочего дня на три часа, при работах на открытом воздухе - на четыре часа.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. За сутки ликвидировано 18 природных пожаров на площади свыше 434 тыс. га, локализовано восемь на площади свыше 64,3 тыс. га, обнаружено 21 новое возгорание.