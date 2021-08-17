Рогозин выразил соболезнования семье Юрасова

"Вчера на 60-м году жизни умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Владимирович Юрасов. Талантливый и порядочный человек. Очень жаль. Мои искренние соболезнования семье и товарищам по работе", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба "Ил" (ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") сообщила ТАСС, что главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов умер в Москве в возрасте 59 лет.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. После окончания МАИ он поступил на работу в ПАО "Ил", где проработал более 34 лет и прошел трудовой путь от техника до главного конструктора. Занимался подготовкой и проведением летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-96МО/Т, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД и Ил-76ТД. С 2004 года Юрасов руководил всем комплексом работ по модернизации самолетов типа Ил-76 и Ил-78 для Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и гражданской авиации -- от разработки эскизных проектов до проведения государственных испытаний и эксплуатации самолетов. Под его руководством были созданы и поступили в эксплуатацию модификации самолетов Ил-76МФ, Ил-76ТД-90ВД, Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А.