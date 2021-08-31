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Всеволода Овчинникова похоронят на Троекуровском кладбище 3 сентября

Журналист умер 30 августа на 95-м году жизни

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Журналиста-международника, писателя Всеволода Овчинникова, который умер накануне на 95-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 3 сентября. Об этом ТАСС сообщил главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин.

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"Церемония прощания с Всеволодом Владимировичем состоится 3 сентября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища", - сказал собеседник агентства. Там же затем состоятся похороны.

Овчинников родился 17 ноября 1926 года. Он почти 40 лет работал в газете "Правда". Много лет был автором "Российской газеты". Овчинников выпустил более 20 книг.

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