Макрон возглавит в Париже национальную церемонию прощания с Бельмондо

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Франция воздаст в четверг государственные почести актеру кино и театра Жан-Полю Бельмондо, умершему в понедельник на 89-м году жизни. Церемонию, которая пройдет на территории исторического Дома Инвалидов во второй половине дня, возглавит президент республики Эмманюэль Макрон.

Елисейский дворец пригласил на это прощание 700 французов. Вместе с семьей Бельмондо принять в нем участие смогут известные артисты, спортсмены, политики, но также и рядовые соотечественники артиста. До того, как стало известно точное время и место проведения церемонии, французы несли цветы к дому Бельмондо на левом берегу Сены.

Макрон обратится к собравшимся с речью. Выступление главы государства будет транслироваться на гигантских экранах, установленных на площади перед зданием. В исполнении Оркестра Республиканской гвардии прозвучит "Марсельеза" - гимн Франции. Артисту, возведенному за заслуги перед республикой в ранг Великого офицера национального ордена Почетного легиона, воздадут военные почести подразделения французской армии - авиации, флота, сухопутных сил.

По завершении официальной части ворота будут открыты, и проститься с Бельмондо смогут все, кто придет в этот вечер к Дому Инвалидов. Таким же был сценарий церемонии в день прощания Франции с бывшим президентом Жаком Шираком в 2019 году.