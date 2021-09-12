Елизавета II поздравила Радукану с победой на Открытом чемпионате США по теннису

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II поздравила британскую теннисистку Эмму Радукану, ставшей первой с 1977 года британкой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Об этом говорится в опубликованном Букингемским дворцом личном сообщении монарха 18-летней спортсменке.

"Я направляю вам мои поздравления по поводу вашего успеха на Открытом чемпионате США, который вы выиграли. Это выдающееся достижение в таком юном возрасте и это свидетельство вашей напряженной работы и самоотдачи. Я не сомневаюсь, что ваше выдающееся выступление, а также и вашей соперницы [по финалу] Лейлы Фернандес будет вдохновлять следующее поколение игроков в теннис", - отмечается в сообщении.

Радукану получает поздравления со всей Великобритании. Ее достижение отметил премьер-министр Борис Джонсон и наследник престола принц Чарльз, лидер оппозиционной Лейбористской парии Кир Стармер, правительственные министры, главы регионов, спортсмены и музыканты.

Первая британка с 1977 года

Радукану занимает 150-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету не было побед в турнирах под эгидой WTA. На Открытом чемпионате США она выступала впервые. Первым турниром Большого шлема для нее был Уимблдон 2021 года, на котором она дошла до четвертого круга.

Радукану стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, пробившись в основную сетку через квалификацию. Также она стала первой представительницей Великобритании за 44 года, победившей на турнире Большого шлема (в 1977 году Уимблдонский турнир выиграла Вирджиния Уэйд). По ходу US Open Радукану не проиграла ни одного сета.

Лишь два месяца назад Радукану, живущая на юге Лондона, сдала выпускные школьные экзамены. До недавнего времени она собиралась изучать право в университете, однако, по данным британских СМИ, взлет ее спортивной карьеры может означать, что девушка отложит эти планы на будущее. Радукану родилась в Канаде в семье иммигрантов из Китая и Румынии и переехала в Великобританию вместе с родителями в возрасте двух лет.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).