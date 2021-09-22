Новые скорые в Северной Осетии месяц не выходят на линии из-за проблем с документацией

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Новые машины скорой помощи в Северной Осетии месяц не выходят на линии, сообщил на своей странице в Facebook глава республики Сергей Меняйло.

"Вскрылись очередные проблемные вопросы, которые почему-то до сих пор не озвучивались, хотя давно известны. Вот пример: новые машины скорой помощи, которые поступили в республику больше месяца назад, до сих пор не поставлены на линии. Причина - в затянувшемся оформлении документов. Это недопустимо. Если есть проблема, надо озвучивать ее и решать", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в республике из-за безответственного отношения уже происходила трагедия, когда в результате аварии на кислородной линии в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи погибли пациенты. "Пора сделать выводы и изменить отношение к работе", - написал он.

По его словам, за последствия таких поступков заинтересованные должностные лица будут нести персональную ответственность.