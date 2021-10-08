"Известия": Минприроды предложило включить в KPI для глав регионов раздельный сбор мусора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Работу губернаторов предлагают оценивать в том числе по организации раздельного сбора мусора. Письмо с данной инициативой Минприроды направлено в аппарат правительства РФ, сообщают "Известия" .

По данным газеты, KPI для глав регионов Минприроды предлагает расширить. Оценивать работу губернаторов будут по направлению "Качество окружающей среды", которое будет включать показатели, демонстрирующие работу региональных властей по раздельному сбору мусора (доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу и сбору мусора, число обустроенных контейнерных площадок в регионе). Список показателей готовят в Минприроды для внесения в правительство.

Отмечается, что методика расчета эффективности работы глав регионов по направлению "Качество окружающей среды" утверждена постановлением правительства. На данный момент региональные власти оценивают по качеству работы с отходами в целом: сортировке мусора на заводах и его захоронению, пишет газета.

14 сентября представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщил, что она поручила Минприроды России и компании "Российский экологический оператор" подготовить критерии для создания рейтинга регионов по темпам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, оперативно принимать решения по работе с ними. По мнению Абрамченко, в числе критериев должны быть, в частности, эффективность работы региональных операторов и снижение количества жалоб граждан.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов.