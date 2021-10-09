Замглавы Минздрава заявил, что у курящих родителей дети болеют чаще

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дети, чьи родители курят, чаще подвержены различным заболеваниям, чем дети некурящих родителей. Об этом в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии несовершеннолетнего, он увеличивает риск развития онкологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, <...> лор-болезней. Дети родителей, которые курят, болеют чаще и процент чаще болеющих детей у курильщиков, как правило, выше. Мы должны комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья", - сказал он на круглом столе "Школа: территория здоровья".

Салагай отметил, что сегодня уже достоверно известно, что раннее потребление как табака, так и алкоголя существенно увеличивают риск злоупотребления тем и другим в будущем. "Здесь роль школы особая, конечно, здесь нельзя просто сказать, что школа все может поправить и все изменить. Но школа, конечно, [и еще] правильное окружение, правильная информация на этот счет тоже <...> делает свой вклад в формирование правильных форм поведения", - сказал он.

"Вы будете удивлены, но когда мы смотрим данные по пачкам сигарет и по картинкам на пачках сигарет, проводим социологию, то внушительный процент людей говорят, что до того момента, как картинки появились на пачках, они даже не знали, что такие заболевания могут быть вызваны курением. <...> Когда человек визуализирует это <...>, это дает совершенно другой эффект", - заключил он.

Ранее Салагай сообщал ТАСС, что исследования свидетельствуют об очень высоком росте потребления электронных систем доставки никотина среди подростков. По его словам, отмечается "очень настораживающая тенденция".