Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Екатеринбурге, где тлеет торфяник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора в Свердловской области проведет исследование качества воздуха в Екатеринбурге из-за смога и запаха гари, появившегося в городе от тлеющего торфяника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

Жители Екатеринбурга и его пригородов пожаловались на установившийся утром в понедельник сильный смог, в воздухе ощущался запах гари. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

"Южным Екатеринбургским теротделом управления Роспотребнадзора организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в жилом массиве Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Ранее в Уральском гидрометцентре пояснили ТАСС, что смог над Екатеринбургом продержится ближайшие два дня.

Сильные природные пожары были зафиксированы в Свердловской области в конце августа. Тогда стояла аномальная жара без осадков, что способствовало быстрому распространению огня. Региональные власти отмечали, что число лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году выросло в пять раз.