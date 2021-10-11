В Крыму считают, что суд о судьбе скифского золота затягивают под предлогом коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Глава крымского Минкультуры Арина Новосельская считает, что суд о принадлежности коллекции "Скифское золото", который должен пройти в Амстердаме, затягивается под предлогом коронавируса. Об этом она рассказала журналистам в понедельник.

"Ну конечно, сейчас им коронавирус в помощь. Сколько можно уже откладывать и каждый раз находить какую-то более-менее адекватную причину, сейчас под коронавирус можно все свои необоснованные решения списывать", - сказала она, добавив, что при этом в Крыму не теряют надежды на возвращение коллекции в республику.

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин ранее в понедельник сообщил, что назначенное на 26 октября судебное заседание в Амстердаме может быть перенесено на конец года из-за пандемии.

Мальгин также отметил, что суд о судьбе скифского золота может затягиваться. "Я думаю, что мало кто из судей хочет брать на себя какую-то ответственность в этой ситуации. И элемент затягивания наверняка тут тоже просматривается", - рассказал он журналистам. Ранее он заявлял, что процесс, где может быть принято окончательное решение, может быть перенесен на конец года.

Процесс вокруг "Скифского золота"

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото, в соответствии с голландскими законами и нормами международного права, должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы. В октябре прошлого года суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье и назначил вместо него судью Джерарда Левина.