В Свердловской области расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса. Теперь прививку должны будут сделать также работники здравоохранения, соцзащиты, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев и еще ряда учреждений, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону в четверг.

Ранее постановление об обязательной вакцинации распространялось на работников сферы образования, обслуживания, а также на госслужащих.

"Согласно постановлению главного госсанврача Свердловской области от 14.10.2021, <...> к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек", - говорится в сообщении.

Все категории граждан, которых добавили в постановление, должны привиться первым компонентом до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Если требования не будут соблюдены, работодатели вправе отстранить сотрудников от работы или перевести на дистанционку.

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от прививки или переболевших в последние полгода и имеющих документы, подтверждающие это.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 562 случая. По данным на 14 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и шесть тыс. умерли. В конце октября - начале ноября в учреждениях региона начнут действовать QR-коды.