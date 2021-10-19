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Пандемия COVID-19

Число ушедших на удаленку школьников в ХМАО выросло почти в 1,5 раза за неделю

Всего на дистанционном обучении сейчас находятся 466 классов в Югре - это около 10 тыс. школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 октября. /ТАСС/. Учеников 466 классов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) перевели на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях. Тем не менее, впервые за несколько недель в регионе нет полностью переведенных на дистанционное обучение школ, сообщил во вторник ТАСС директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

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Ранее он сообщал ТАСС, что на прошлой неделе удаленно учились школьники 373 классов - около 7 тыс. детей. Полностью на дистанционное образование были переведены три школы.

"На дистанционном обучении сейчас находятся 466 классов в Югре. Это около 10 тыс. обучающихся", - сказал собеседник агентства.

С 7 сентября, когда было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос более чем на 60%. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды, сначала - в ряде муниципалитетов, с 8 ноября - во всех населенных пунктах. По состоянию на 19 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 79,1 тыс. человек (плюс 231 за последние сутки), выздоровели 74,6 тыс. человек, умерли 1 214.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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