Эксперт: особые условия хранения необходимы находящемуся в Амстердаме скифскому золоту

"[Помимо золота в коллекции, собранной для выставки в Европе] есть китайские шкатулки, деревянные сосуды с фигурами животных - все артефакты нуждаются в особых условиях хранения. Непонятно, что с ними стало сейчас, за столько лет [хранения в запасниках нидерландского музея]. Никто не видел, как они чувствуют себя - никакой информации", - рассказал Зайцев.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным изучить ситуацию.

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности ценностей, отметив, что этот вопрос должен решаться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.