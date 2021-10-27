МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в формате онлайн принял участие в переписи населения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

В сентябре глава кабмина уже опробовал такой удаленный метод, проголосовав онлайн на выборах депутатов Госдумы. По его оценке, все было "просто, понятно, а главное - удобно, спешить никуда не надо".

"Всероссийская перепись населения в этом году проходит в трех форматах. Удобно это сделать удаленно, через портал госуслуг, чем я сегодня и воспользовался. Такая возможность в текущем году появилась впервые. На сайте простая навигация, понятно, как действовать, часть сведений уже введена из вашего профиля. Можно выбирать ответы из списка или заполнять в свободной форме, в общем, достаточно удобно", - заявил премьер.

"Участие в переписи действительно важно. Полученные данные помогут точнее спланировать действия органов власти, в том числе по достижению национальных целей развития, заявленных президентом", - сказал Мишустин.

Он добавил, что "все эти сведения позволят сделать более эффективными программы по социальной поддержке и улучшить качество жизни людей", а значит, сделать более выверенными решения о строительстве в регионах детских садов и школ, поликлиник и больниц, о создании новых рабочих мест.

"Прошу вас поддержать эту работу и принять участие во Всероссийской переписи населения", - обратился глава кабмина к россиянам.

О переписи

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

Такую возможность уже в первый день переписи опробовал президент России Владимир Путин. Для этого глава государства воспользовался единым порталом государственных и муниципальных услуг с помощью компьютера в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Президент призвал россиян не относиться к переписи формально, а представителей власти - оказывать помощь коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие. Путин тоже не первый раз выбирает онлайн-формат для участия в подобных мероприятиях. Так, в сентябре он дистанционно проголосовал на парламентских выборах - впервые президент не посещал для этого избирательный участок. Тогда глава государства находился на самоизоляции, на которую был вынужден уйти из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что электронный формат участия в переписи населения предпочтителен в условиях ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.