Толстой назвал реакцию ЮНЕСКО на решение суда по скифскому золоту признанием в бессилии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал реакцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на решение апелляционного суда Амстердама по передаче скифского золота Украине фактическим признанием в бессилии организации.
"История со скифским золотом показательна: реакция ЮНЕСКО, трусливо спрятавшейся под дипломатичными формулировками, - это признание организации в собственном бессилии", - написал Толстой в своем Telegram-канале в среду.
По его оценке, решение передать Украине скифское золото можно сравнить с ситуацией, когда запустили "слона в лавку с дорогим китайским фарфором". "Уникальные памятники истории пытаются не просто отнять у страны, спасшей Пальмиру, но отнять у Крыма - законного правообладателя, и вручить их недогосударству, в котором национальное хобби - уничтожать историческое наследие и распродавать все, что только имеет хоть какую-то цену", - отметил Толстой.
По его словам, реакция ЮНЕСКО на ситуацию показывает, что организация "окончательно стала брендом, переживающим больше за собственный бюджет, чем за образование или культуру". "Вне политики сегодня в мире уже не осталось ни одной организации", - добавил Толстой.
Ранее в среду ЮНЕСКО воздержалась от оценок решения апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Об этом сообщили в среду в пресс-службе организации, отметив, что ЮНЕСКО не в праве оценивать юридические процессы в странах-участницах организации.
Накануне во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что "объекты являются частью культурного наследия Украины" и "входят в государственную часть музейного фонда Украины". Российская сторона заявила о намерении подать кассационную жалобу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что России предстоит тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и предпринять действия для продолжения этого процесса.
О ситуации вокруг коллекции
Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.
В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне в соответствии с голландскими законами и нормами международного права. Инстанция отказалась выносить решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен разрешиться после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали жалобу и в марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточный вердикт, отменив постановление окружного суда. Однако инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов.