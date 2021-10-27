Толстой назвал реакцию ЮНЕСКО на решение суда по скифскому золоту признанием в бессилии

По оценке вице-спикера Госдумы, решение передать Украине скифское золото можно сравнить с ситуацией, когда запустили "слона в лавку с дорогим китайским фарфором"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал реакцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на решение апелляционного суда Амстердама по передаче скифского золота Украине фактическим признанием в бессилии организации.

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"История со скифским золотом показательна: реакция ЮНЕСКО, трусливо спрятавшейся под дипломатичными формулировками, - это признание организации в собственном бессилии", - написал Толстой в своем Telegram-канале в среду. По его оценке, решение передать Украине скифское золото можно сравнить с ситуацией, когда запустили "слона в лавку с дорогим китайским фарфором". "Уникальные памятники истории пытаются не просто отнять у страны, спасшей Пальмиру, но отнять у Крыма - законного правообладателя, и вручить их недогосударству, в котором национальное хобби - уничтожать историческое наследие и распродавать все, что только имеет хоть какую-то цену", - отметил Толстой. По его словам, реакция ЮНЕСКО на ситуацию показывает, что организация "окончательно стала брендом, переживающим больше за собственный бюджет, чем за образование или культуру". "Вне политики сегодня в мире уже не осталось ни одной организации", - добавил Толстой.

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