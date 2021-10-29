Песков заявил, что дело врача Сушкевич не входит в повестку дня Кремля

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Кремль не следит за делом врача Элины Сушкевич, обвиняемой в смерти младенца в роддоме в Калининграде, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не вопрос нашей повестки дня", - сказал он, отвечая на вопрос о мнении Кремля по этому делу.

30 июня 2019 года следствие предъявило врачу Елене Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его для экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, в результате чего тот умер. Дело Белой и Сушкевич рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые в декабре прошлого ода вынести оправдательный вердикт. Затем была подана апелляция, и повторное рассмотрение дела перенесено в другой суд.

29 октября на сайте Следственного комитета РФ сообщалось, что представитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам повторно доложить об установленных во время предварительного следствия обстоятельствах дела Сушкевич. Это решение было принято после публикации СМИ открытого письма главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.