Нерабочие дни помогают, но говорить о стабилизации рано. Итоги совета по борьбе с ковидом

Введение нерабочих дней и связанных с ними ограничительных мер улучшили ситуацию с коронавирусом в России, заявил в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

По его словам, впервые за долгое время число россиян, находящихся под медицинским наблюдением из-за ковида, уменьшилось. Хотя и ненамного - за день оно сократилось на 3,6 тыс. (то есть 0,3%) и сейчас составляет 1,376 млн.

ТАСС собрал ключевые тезисы c заседания.

Снижение темпов роста заболеваемости

Темпы роста заболеваемости ковидом в России снижаются: на прошлой неделе, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они составили 8,7% против 10-10,5% неделей ранее. Однако, предупредила она, "база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано", а ждать немедленного эффекта от ограничительных мер не стоит.

Сейчас заболеваемость растет в 78 регионах (против 83 на прошлой неделе), еще в пяти наблюдается стабилизация, а в двух - Калмыкии и Карелии - распространение инфекции стало снижаться.

Тем не менее в 31 регионе темпы роста заболеваемости все еще превышают среднероссийский уровень, причем в 12 из них - более чем на 15%, отметила Попова. Речь идет о Брянской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Самарской, Смоленской, Ульяновской областях, Республике Коми, Хакасии, Хабаровском крае и Забайкалье. В день заседания стало известно, что власти одного из этих регионов - Новгородской области - решили продлить нерабочие дни до 14 ноября, чтобы справиться со вспышкой инфекции.

Ситуация с вакцинацией

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России ускоряется - ежедневно, по словам Мурашко, прививаются около 650 тыс. человек (на данный момент система здравоохранения позволяет прививать и больше - до миллиона в день).

Сейчас хотя бы одну дозу вакцины получили более 58,5 млн россиян. В минувшую пятницу федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщал, что вакцинация первым компонентом препарата в стране была проведена 56,8 млн раз.

Однако в целом ряде регионов прививочную кампанию все еще необходимо ускорить, предупредил глава Минздрава. Это в первую очередь некоторые республики Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия), а также Камчатка, Коми, Кемеровская, Ростовская и Тульская области, а также Хабаровский край. Мурашко подчеркнул, что в регионах с недостаточными темпами вакцинации хуже и ситуация с ковидом.

"Спутник Лайт"