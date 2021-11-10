Темпы вакцинации в Республике Алтай выросли вдвое после введения QR-кодов

ТАСС, 10 ноября. Темпы вакцинации в Республике Алтай выросли вдвое после решения о введении QR-кодов. За первую неделю ноября в регионе привились почти 3 тыс. жителей, что в два раза выше аналогичных показателей октября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы правительства региона Михаил Максимов.

"В регионе в настоящее время вакцинировались 80 тыс. 437 человек. Всего вакцинации в регионе подлежат 122 тыс. 943 человека. За первую неделю октября было привито 1 тыс. 330 жителей республики, а уже за первую неделю ноября, перед началом которой объявили о решении введения кодов, - 2 тыс. 915 человек. Это существенный рост", - сказал Максимов.

Он отметил, что в регионе в связи с эпидситуацией расширяют коечный фонд. Так, объем коечного фонда вырос почти на 20% по сравнению с минувшей неделей. Теперь общее количество коек в 11 моногоспиталях составляет 643, более 100 из них свободны. Кроме того, в регионе планируется увеличить количество пунктов вакцинации за счет создания мобильных пунктов в микрорайонах Горно-Алтайска. Сейчас в республике работают около 40 пунктов вакцинации, 33 мобильные бригады. В ближайшие дни планируется открыть мобильный пункт вакцинации в торговом центре "Горный" в Горно-Алтайске.

"Ситуация остается очень напряженной, и меры профилактики должны быть максимально жесткими, если мы хотим добиться улучшений. В Республике Алтай с 1 ноября система QR-кодов начала работать в госучреждениях культуры, через неделю начнет работу в Горно-Алтайске и Майминском районе. QR-код нужно будет предъявить при входе в учреждения культуры, спорта, предприятия общепита, при заселении в гостиницы, турбазы. Мы должны быть готовы к этому", - процитировал Максимов слова главы региона Олега Хорохордина.

В Республике Алтай складывается напряженная ситуация в связи с распространением коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 23,5 тыс. жителей. С каждым месяцем число заразившихся растет: в сентябре заразились 893 человека, в октябре эта цифра увеличилась более, чем на 50% - до почти 1,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе в Республике Алтай принято решении о введении системы QR-кодов повсеместно с 29 ноября. До этого срока, с 15 ноября, QR-коды будут введены в двух муниципальных образованиях с наибольшим приростом заразившихся коронавирусом жителей - в Майминском районе и Горно-Алтайске. Меры коснутся учреждений культуры - театров, музеев, кинотеатров, спортивных объектов - фитнес-центров, бассейнов, а также предприятий общественного питания.